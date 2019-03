Jorge Javier Vázquez, tras su reprimenda a Alejandro Albalá: “No tolero la palabra linchamiento, lo que vi me sobrecogió”

Tras los polémicos comentarios machistas de Alejandro Albalá en ‘GH DÚO’ hacia Sofía Suescun, todos han hablado: la madre, la hermana y hasta el padre (a quien nunca habíamos oído en televisión). Jorge Javier Vázquez reprochó a Alejandro su comportamiento, confesó que si Sofía fuera su hija le recomendaría que le dejara y su reacción genera la polémica: el padre de Albalá la entiende, a su madre le pareció “desmedido” y, para Marta, su hermano fue sometido a un linchamiento, una palabra que Jorge Javier Vázquez no está dispuesto a consentir…

“Yo le diría ‘déjalo’ porque es inadmisible que intentes controlar de esa manera la vida de una persona”, así reprochó Jorge Javier Vázquez a Alejandro Albalá sus comentarios hacia Sofía Suescun. El concursante, entre lágrimas, se disculpó asegurando que no se reconoce y la situación genera la polémica.

24 horas después, la familia de Alejandro cierra filas y le apoya. Su hermana Marta llamaba en directo a 'Sálvame' y, aunque no defendía los comentarios de su hermano porque no le reconoce en ellos, decía: “Me pareció excesivo”, decía y utilizaba la palabra linchamiento, algo que Jorge Javier no iba a permitir: “No voy a tolerar la palabra linchamiento, utilizamos los términos de manera desmedida”.