Nuevo altercado entre Alejandro Albalá y Maite Galdeano: "Ten cuidado, no vaya a ser que te ponga en la lista de los que tengo demandados, que tengo a media España"

Además, el equipo de 'Sálvame' ha querido hablar con Sofía Suescun sobre Alejandro y nada de lo que le ha dicho ha pasado desapercibido: "Me siento un tanto orgullosa de que miserables de este calibre puedan comer a mi costa". Maite, su madre, afirma que Alejando no duerme y que se pega las 24 horas del día pendiente de lo que su hija hace.

La exsuperviviente también ha aprovechado para hablar sobre los rumores que relacionan a Gloria Camila con Alejandro: "Gloria es muy guapa y muy lista y no va a dejar que se le acerquen moscas, ratas… a la vista está". Sobre su relación con Kiko Jiménez no ha querido hablar mucho, dice que se están conociendo, que son felices y "que lo que tenga que ser será". Maite Galdeano, algo celosilla de su hija ha confesado: "Ya me gustaría a mí estar tan enamorada y tener mariposillas en el estómago, que no tengo más que ácido".

Cuando se han despedido de nuestro reportero, tanto madre como hija le han dedicado unas palabras poco amistosas a Albalá: "Que gestione bien el dinero de hoy, que luego no le llega para comprar comida. Ponte a trabajar ya, no interesas".

Alejandro ha llegado a Mediaset dispuesto a hablar sobre Kiko Jiménez y antes de entrar a plató se ha cruzado con su exsuegra, que no ha querido saludarlo: "Que no, que no, que me lo cargo". Además, Maite le ha advertido: "Ten cuidado, no vaya a ser que te ponga en la lista de los que tengo demandados, que tengo a media España".