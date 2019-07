Terelu Campos se reconcilia con Kiko Hernández tras la polémica de la venta de su ático: “¿Gitano, tú me quieres?”

Terelu ha conectado en directo con 'Sálvame' y ha respondido a las críticas de sus excompañeros

Horas después de que saliera a la venta la revista en la que posaba en bañador 30 años después, Terelu Campos ha conectado en directo con ‘Sálvame’ para hablar de su polémico titular: “Alejandro Sanz me regala mis nuevos pezones” y sobre todo, aclarar su enfado con Kiko Hernández el pasado sábado en el programa ‘Viva la vida’.

Kike Calleja la estaba esperando en la puerta de su ático en venta y la presentadora no ha dudado en bajarse del coche y hablar tranquilamente con el programa que ha sido su casa durante muchos años. Feliz, Terelu le ha explicado que estaba a punto de marcharse de vacaciones y que estaba contentísima porque su estado de salud seguía muy estable: “Me voy unos días con mi madre a Málaga… Estoy muy contenta porque los resultados de las pruebas que me tuve que hacer la semana pasada, me ha llamado mi oncólogo y me ha dicho que está todo muy bien y ha sido un regalazo”.

Con Terelu con el pinganillo puesto, Kiko Hernández ha querido hablar directamente con ella para saber qué fue lo que hizo que tanto daño y la llevó a abandonar el plató de ‘Viva la vida’ llorando como una magdalena “¿Qué es lo que te ha hecho tanto daño?”. Terelu ha intentado quitarle hierro al asunto y ha bromeado “¿Gitano, tú me quieres?”, pero Kiko no estaba para bromas “No me parece gracioso que salgas de un programa llorando”.

Tras saber que la información que le pusieron no estaba completa, Terelu ha intentado explicar los motivos de su disgusto “No me lo esperaba, yo es verdad que no os veo y no os lo toméis a mal porque no os veo porque os echo de menos… Fue todo de sopetón, yo estaba preocupada porque el jueves me tuve que hacer todas las pruebas”. Kiko ha respirado tranquilo al ver que Terelu sabía la verdad y no estaba enfadada con él.

Cerrado el tema de la venta de su vivienda y tras asegurar que la venta estaba parada “Me la habéis parado, mariquitas”, Terelu ha aclarado que no le había molestado el titular que habían elegido en su entrevista porque en el interior se explicaba todo muy bien “Fue una cosa muy bonita, a mí me emocionó muchísimo ese detalle”. Además, ha pedido a sus compañeros que fueran buenos con ella porque “Os echo de menos aunque no os lo creáis… yo lo que quiero es que habléis de mí y con mi cariño”.