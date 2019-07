El padre de Alejandro Albalá le manda un mensaje a su hijo: "Estoy esperando a que vengas a saber la verdad, aunque quizás tengas miedo de saberla"

José Manuel Albalá, padre de Alejandro Albalá, ha confesado que no sabe nada de su hijo desde que saliera de la casa de 'GH Dúo' y que está esperando que le pida las explicaciones por lo ocurrido en el pasado: "Tengo las pruebas de todo lo que ha pasado y por qué salgo yo al escenario a decir todo lo que he dicho".

No sabe a qué se debe que se rompiera su relación con sus hijos aunque confiesa: "La madre ha tirado mucho de ellos y los ha puesto en contra mía" y añade que lo único que su exmujer quiere es "dinero, dinero y dinero".

Piensa que su hijo debe centrarse y tomar un camino más serio: "Las compañías que tiene últimamente no me están haciendo mucha gracia". Además, José Manuel ha aprovechado para mandarle un mensaje a su hijo: "Estoy esperando a que vengas a saber la verdad, aunque quizás tengas miedo de saberla".

Ante estas palabras, Alejandro ha dicho que no va a llamar a nadie y mucho menos a pedir disculpas: "Yo no voy a ir detrás de alguien que me ha perjudicado y que ha estado poniendo trabas en el camino".