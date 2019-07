Belén Esteban regresa de sus mini vacaciones: “No sé nada, ni lo quiero saber”

Tras pasar unos días maravillosos en Florencia y la Toscana italiana, Belén Esteban ha regresado a España feliz y pletórica. La copresentadora de ‘Sálvame’ ha confirmado que todavía tenía pendiente su luna de miel, que iba a pasar unos días en Benidorm, pero también ha bromeado con los periodistas diciéndoles que si querían una escaleta de sus planes de verano. Respecto a ‘Sálvame’, Belén le ha pedido a la reportera que no le contara nada porque no sabía nada y no lo quería saber. Su objetivo era desconectar y lo había conseguido.