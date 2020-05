Muere Alex Lequio a los 27 años tras dos de lucha contra el cáncer

Alex llevaba ingresado algo más de un mes en la Clíncia Quirón de Barcelona, donde recibía un nuevo tratamiento. Tiempo durante el que sus padres no se han separado de él.

Ramón García, entre lágrimas

" Mi amiga Ana ha perdido lo que más quería en el mundo ", contaba mientras se le saltaban las lágrimas. El eterno compañero de Ana Obregón ha iniciado su programa queriendo rendir un homenaje a Álex Lequio y a su madre. " Me cuesta hablar en pasado de él, lo conocí, lo he visto crecer y para mí es un niño muy especial ", explica con los ojos llorosos.

Jimmy era consciente del bajo estado de salud de Álex

"Hace 15 días me dijeron que no había esperanzas", cuenta con la voz rota. EL periodista ha confesado que ha sido un golpe durísimo y que no tenía las palabras suficientes para transmitir su dolor a su amigo Alessandro Lequio. "Un beso para el que se ha ido, que era un tío estupendo, y otro para su madre que también es estupenda", cuenta emocionado.