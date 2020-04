Alonso Caparrós desvela su cuenta pendiente con Terelu Campos: “Me atacó y no me dejó replicar”

Esperaba, dado su amistad, que Caparrós no compartiera estos calificativos, por lo que le pareció no que mordió su mano, sino que se le “devoró”. Se preguntaba si había alguna cuenta pendiente entre ellos que desconocemos y la respuesta ha sido afirmativa.

Alonso esperaba que Terelu le echara un cable, pero ocurrió todo lo contrario: “Salió muy, muy enfadada, se lo tomó a lo personal y me lanzó un ataque, además no me dejó la contrarréplica, sino que me ordenó callarme”.