Amador desvela el comentario negativo de María Teresa Campos sobre Fidel Albiac y manda un mensaje a Rocío Carrasco: "Habla con tus hijos"

El programa se ha puesto en contacto con el ex de Rosa Benito, que finalmente ha contado que contenía tal mensaje. El de Chipiona ha dicho que en un programa en el que coincidió con la presentadora le preguntó: "Bueno María Teresa. ¿Qué pasó con el programa de Andalucía que presentabas tú con mi sobrina Rocío y que duró nada?. Me dijo 'calla calla calla, de menuda me he librado y las ganas que tenía yo de irme de ahí porque el trato que me hicieron fue horrible. La prepotencia de Fidel conmigo fue horrible, me he librado de una buena'".