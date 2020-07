Ortega Cano reacciona a la entrevista de Amador Mohedano: "En la mayoría de las cosas lleva razón"

En 'Sábado Deluxe', Amador Mohedano habló claro sobre Rocío Carrasco y Fidel Albiac . El ex de Rosa Benit o aseguro que Carrasco era "una niña simpatiquísima y buenísima" hasta que "alguien con mucha ambición la ha abducido". Además, confesó que Fidel encerraba a Rocío Flores y a David en la habitación como castigo.

Gloria Camila asegura que no vio la entrevista ya que "no ve la tele, solo ve Netflix". Al ser preguntada por el modo en el que Fidel se refería a ella y a su hermano, la ex superviviente quiso quitarle importancia. "Bueno, soy colombiana", se río.