Amador Mohedano, sobre Rocío Carrasco: “Nunca me he enterado de malos tratos, si llego a saberlo, voy a buscarla y me la traigo”

La reacción de Amador Mohedano

Además, aseguraba que se quedó helado cuando escuchó a Rocío acusar a Antonio David: “Yo nunca me he enterado de nada de malos tratos como está diciendo mi sobrina (…) Ni yo ni mi hermana Gloria ni el entorno más cercano, porque si llego a saber eso, reacciono de otra forma, me cojo, me voy a buscarla y me la traigo”, decía.