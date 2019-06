Amador Mohedano se siente traicionado: niega sufrir cáncer y anuncia una querella criminal

Hace algún tiempo le salió una mancha en la frente, se le quitó, luego le salió una en la nariz, su hermana le aconsejó que fuera al médico y se le quitó también, pero la doctora cree conveniente limpiar la raíz porque “puede reproducirse en algo que no sea tan bueno”.

Por ello, cuando le llamó Jorge Borrajo de la revista ‘Semana’ para decirle que iban a publicar la noticia, le temblaron las piernas: “Me puse muy envalentonado, le dije de todo… Me dice que había hablado con Tino Torrubiano, le llamo… Todo el mundo se lava un poco las manos”.

Y ya no se podía evitar la publicación porque era martes por la tarde y estaría en los kioscos el miércoles por la mañana: “Le dije páralo porque vas a tener un disgusto pero no podía y me propuso llamarme hacerme una entrevista y pagarme bien”.