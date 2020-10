Amor Romeira saca las uñas por Gloria Camila: "Lleva la interpretación en la sangre, tiene duende"

'Sálvame' ha contactado con diferentes artistas sobre el temas en cuestión, y a ninguna parece hacerla mucha gracia la nueva profesión de Gloria Camila, a la que tildan de intrusa. "Me hago cruces, ni ha estudiado ni tiene una trayectoria", aseguraba Marisol Ayuso. "No creo que me quite un personaje, primero porque le llevo 27 años", decía también convencida Melanie Olivares. Para Tete Delgado era "una falta de respeto a todos los actores" y Mar Regueras se quejaba de que ahora lo único que importa para ser actor "son las redes sociales".