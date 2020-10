Gloria Camila se ha quedado en shock tras descubrir que se ha comprado la misma moto que el mismísimo Justin Bieber . Una sorprendente conexión de la que, por supuesto, no ha tardado presumido en sus redes sociales compartiendo un storie con dos fotografías en las que podemos verles a ambos subidos en la impresionante moto que les ha unido de manera totalmente inesperada.

¿Cuántos fans de Justin Bieber habrá entre los followers de la hija de Ortega Cano? Pues aunque no sabemos la cifra exacta, nos atrevemos a aventurar que -seguro- serán un gran puñado de cientos de miles. Lo que no tampoco sabemos es si la ex de Kiko Jiménez era seguidora del cantante antes de descubrir esta conexión de lo más curiosa.