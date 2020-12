Ana Pérez cuenta cómo es realmente su exnovio Efrén: “Cuando tuve el aborto no estuvo a mi lado”

Cuando le preguntaron lo que le parecía la relación de Efrén y Marta López, ella lo tenía muy claro: "Se pegó a ella por interés", ha asegurado, "porque ya no estaba haciendo nada en televisión", ha añadido. Y esto le ha venido muy bien para saltar a la palestra. "¿Como hombre ha estado a la altura?", le ha preguntado Paz Padilla, "pues no", le ha contestado Ana, "yo sufrí un aborto y él no estuvo al lado", ha relatado. Y está muy indignada porque él lo contó en su canal de mtmad, sin su consentimiento.