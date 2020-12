Marta López, al borde de las lágrimas tras romper con Efrén: "Me ha reventado verlo"

Los detalles de la ruptura... ¿y una traición?

Marta López no se podía creer que su exnovio entrara como concursante de un reality en medio de una separación, cuando aún no había nada oficial: "Me ha reventado verlo, no estaba preparada". Por otro lado, cuenta cuál va a ser su intención: "Me voy a quedar con lo feliz y le tengo respeto tras 12 años de amistad".