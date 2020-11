Anabel aún no ha hablado con Isabel Pantoja tras el conflicto con Kiko Rivera: “A lo mejor no quiere que sepa nada porque Kiko está por medio”

Anabel siempre ha sacado las uñas para defender a su familia, de hecho en ciertas ocasiones se ha posicionado, pero no ahora. La colaboradora de ‘Sálvame’ habló con su primo Kiko, que le pidió que se apartara para no resultar dañada, una petición que Anabel aceptó a cambio de que Kiko parara sus ataques.

Sin embargo, la colaboradora de 'Sálvame' no ha hablado con su tía y el hecho de que esta conversación no se haya producido extraña a quienes le conocen: “Ella tiene mis mensajes, sabe cómo localizarme, igual no quiere hablar conmigo porque a lo mejor no quiere que sepa nada porque está Kiko por medio”.