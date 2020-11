Ha empezado hablando de la obsesión con el dinero de la tonadillera, pero sus declaraciones más fuertes han venido después, cuando ha afirmado que la Pantoja “trataba de inútil” a su hijo. Asegura que cuando Kiko llegaba a casa y le contaba a su madre sus nuevos proyectos, ella no le mostraba su apoyo. “Isabel le decía continuamente ‘olvídate, tú no vales para eso’ Le trataba de inútil”, ha afirmado.

Jorge Javier Vázquez ha querido dejar bien claro este tema para que no diese lugar a malas interpretaciones. “¿Isabel Pantoja no ayudaba a Kiko Rivera emocionalmente en su carrera?”, ha preguntado. Suárez ha respondido que para nada.

Kiko Rivera llora por su madre

El representando ha recordado en directo una cena que tuvo con Kiko en la que el DJ se puso a llorar por la falta de confianza de su familia, según Suárez. “Me dijo que no podía ser que él quisiera buscarse la vida, pero tuviera que estar sometido a que su tío y su madre le dijeran que no vale para nada”, ha revelado. Por eso afirma que, a nivel psicológico, “en casa no le han arropado mucho. Ha tenido mucha falta de cariño”.