Kiko Rivera arremete como nunca antes contra Isabel Pantoja: la fulminante entrevista donde la desenmascara y califica de mala madre

Kiko Rivera ha afirmado que cree que el apellido Pantoja le ha cerrado más que abierto puertas. Precisamente el apellido habría sido motivo de conflicto en el clan: "Mi madre dice que no olvidemos que estamos aquí porque somos Pantoja. No, mamá. También soy Rivera. Creo que si contamos las veces que me has usado y yo a ti, me ganas con creces. Te has vendido como la mejor madre del mundo. Y, mamá, perdóname pero no lo eres".