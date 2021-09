Anabel Pantoja ha estado los últimos meses un tanto alterada. No siempre reaccionaba bien ante las ‘sorpresas’ que ‘Sálvame’ le tenía preparadas y, por ello, no se esperaba nada bueno de la caja que le entregaba Carlos en plató.

Anabel lo recibía entre lágrimas, tenía la posibilidad de cambiarlo pero no quería porque así llevaría a todo el equipo con ella. Eso sí, quiere incluir una flor en honor de alguien que no podrá acudir al evento ¿Quién?

Parece que el padre de la novia no podrá acudir al enlace dado que sus problemas de movilidad no le hacen posible ir a un evento desarrollado en la playa. “¡Qué feo!”, le decía Kiko Hernández y ella se negaba a recibir “clases de hija”: "A mi padre le tengo en un pedestal y me quiere con locura y quiere que su hija se case donde quiera y me lo va a respetar y me lo respeta".