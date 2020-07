Anabel Pantoja se va de plató cabreada con Kiko Hernández: “Qué sucio, lávate la boca para hablar de mí y de mi familia”

Dulce ha arremetido duramente contra Anabel Pantoja. Isa criticó a su prima en una entrevista, Anabel se defendió y su defensa no le ha gustado nada a la niñera, que ha dado la cara por su niña acusando a Anabel de no haberse puesto de su lado nunca: “Va como una diosa, tiene la vena Pantoja por las nubes”.

Sin embargo, a Isa no le han gustado estas palabras de Dulce, así se lo ha dicho a su prima y Kiko Hernández no entiende que Isa reproche a Dulce su comportamiento cuando siempre ha sido su principal apoyo. El presentador ha arremetido contra Isa por ello y a Anabel le ha parecido “sucio” el argumento: “Sucio lo que estáis haciendo y mercadeando”, se ha quejado él y no era más que el principio del conflicto.