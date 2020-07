Anabel Pantoja ‘alucina’ con los dardos que le ha lanzado su prima Isa: “Me duele porque sabe que he encontrado mi felicidad”

La colaboradora de 'Sálvame' ha creído que la portada con la que su prima la critica era una broma: "Estoy regular"

Anabel responde a Isa con un reproche: "Ella sabe que estoy ahí siempre para todos"

Han pasado tres meses desde su última exclusiva y vuelve con la puerta grande arremetiendo contra su familia pero, esta vez, el objetivo ha sido su prima. Y es que si Anabel Pantoja pensaba que su polémico directo en Instagram, tras una larga jornada de fiesta con sus amigos y agua con misterio, se había olvidado, está equivocada.

“Me avergüenzo de Anabel”, “yo ahora doy menos problemas que Anabel”, estos son algunos de los titulares con los que Isa Pantoja critica cómo Anabel habló a su novio (le dijo: ‘¿te quieres callar la boca?’ cuando le pedía que se fuera a la cama) y añade que si ella hubiera sido Omar, habría terminado el directo en ese mismo instante. Además, cuenta que Isabel Pantoja le echó la bronca, pero que en realidad a ella le exige mucho más que Anabel: “Si yo hubiera hecho lo mismo que Anabel, mi madre me habría crucificado”.

La aludida no sabía de la existencia de esta exclusiva, regresaba de vacaciones y se ha enterado porque alguien le ha enviado la portada cuando iba a coger el avión. Tan de sorpresa le ha pillado que no se lo ha creído y se lo ha reenviado a su prima pensando que era broma, un meme: “Estoy regular porque aparte de que vengo de vacaciones, me he levantado y me han mandado la portada, no me encuentro bien”.

Espera que lo de la vergüenza sea por lo del vídeo y no por otras cosas, le recuerda a su prima que su tía también le echó una buena “reprimenda” y no cree dar más problemas que Isa: “Los problemas que doy es que quiero macarrones o chocolate y a lo mejor se descuadra la dieta, pero no he dado ningún problema más”.

Las palabras de Isa sobre el novio de Anabel, lo que más le duele

Sin embargo, lo que más le duele es lo que ha dicho de su novio. Isa cree que Omar la tiene que querer mucho para aguantarlo y Anabel no da crédito a lo que escucha: “Me ha dolido bastante porque sabe que he encontrado mi puñetera felicidad, igual que la ha encontrado ella (…) Ella sabe que estoy ahí siempre para todos y ahora que he encontrado una vida tranquila, feliz…”

Están alejadas por cuestiones de “agenda” y por la situación actual, pero Anabel recuerda a su prima que siempre ha estado “para todos” y ha intentado mediar en los conflictos familiares: “Yo siempre he estado con ella, siempre he estado a su lado y si da una opinión, si es lo del vídeo ya está, pero es que pasó hace dos meses y me ha perjudicado, no se ha pronunciado nadie”.