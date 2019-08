Anabel Pantoja ya "pasa" de la polémica de sus primos: "Estoy curada de espanto"

Kiko Rivera e Isa Pantoja están muy distanciados y más desde que Kiko invitó a Omar Montes (ex de Isa) al cumpleaños de su madre. Tras unas vacaciones, Isa ha vuelto y ha respondido a todas las polémicas, reactivándolas, y 'Sálvame' buscaba la reacción de Anabel.

Sin embargo, la colaboradora ya está cansada de las idas y venidas de sus primos, entre los que siempre ha intentado mediar: "Ya estoy curada de espanto, no me gusta verlos así, no tengo ganas de más guerra ni de más historia (...) "Yo ya paso, pero como en las cartas, paso, voy a respetar a mi primo y a mi prima".