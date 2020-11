Anabel no quiere contestar a esta pregunta de Gustavo: "¿Crees que es normal que tu tía esté llamando a los club de fans para que cuiden a tu abuela?"

Carlota Corredera ha querido saber si Anabel tenía claro o no tras saltar la noticia de la muerte del padre de Irene si Isabel Pantoja iba a acudir al tanatorio para dar el pésame a su nuera. "Pienso que no iba a ir por cómo estaban las cosas", ha asegurado la colaboradora, "es verdad si las hubiesen estado bien, mi tía no hubiera faltado", ha añadido. Además cree que su tía quiere mantenerse al margen, "no quiere acaparar ese momento tan íntimo", ha asegurado.