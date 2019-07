La rajada de Anabel Pantoja contra sus compañeros de 'Sálvame' cuando cree que no la graban: "¡Qué envidiosos son!"

Se desfogó sin tapujos. Anabel Pantoja utilizó un argumento para defender a su tía Isabel en ‘Supervivientes’ y muchos se le echaron encima. Anabel explicó que si colaboradores como Lydia Lozano no repreguntaron y no fueron más incisivos es porque el programa quería que su tía estuviera “cómoda” para escucharla y, para Gema López, esta fue “la peor defensa” de Anabel, casi tan mala como su tía como concursante de 'Supervivientes'. Pero Gema no fue la única en criticarle, Kiko Hernández dijo que, si fuera Isabel, llamaría a su sobrina para decirle que tiene las neuronas justas para merendar.