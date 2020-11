Kiko Matamoros se va de plató ante las acusaciones de Anabel Pantoja: “Se te llena la boca hablando de la cárcel y tú no tienes el culo limpio”

“Si tu tía ha dicho que no ha robado a nadie, esa declaración sí que es surrealista”, decía el colaborador y la mera mención al paso de la cantante por prisión acababa con la paciencia de Anabel: “¡Es que no tengo ganas de escucharte, me das fatiga!”

“Yo no tengo más remedio porque me pagaba para escucharte desgraciadamente”, se lamentaba Matamoros y Anabel no entiende que el colaborador hable en estos términos: “Se te llena la boca hablando de la cárcel y tú no tienes el culo limpio”.