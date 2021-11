“Quiero que sepáis que siempre he sido muy agradecida con el programa, nunca he sido desagradecida y esas declaraciones han sido manipuladas”, explicaba la colaboradora. Pero ¿Qué ocurrió? Durante la presentación de sus joyas, la prensa le preguntó cuándo iba a volver a ‘Sálvame’ y ella respondió que no lo hará por el momento.

Contaba que le va bien, que quería estar tranquila y que se estaba buscando la vida “dignamente” pero, con estas palabras, su objetivo no era cuestionar al programa en el que ha trabajado tantos años: “Dije, esto es algo bonito, es mi día y me estoy ganando la vida dignamente sin hablar mal de nadie”.

“Me ha dolido lo que habéis dicho”, explicaba Anabel al presentador y le lanzaba un reproche: “¿Por qué no me llamas antes? ¡Si me llamáis para chorradas y me enviáis memes!”; “yo venía dispuesto a ponerte contra el paredón y me ha dicho Alberto que no era así”, concedía el presentador de ‘Sálvame’; “antes tendrías que llamarme porque hay que contrastar”, insistía ella.