"A las personas malas es normal que le pasen cosas malas. Esta mujer todo lo malo que se pase se lo merece", verbaliza Fran Rivera mientras la cantante está ante el juez. Además, no se corta al hablar de la relación con ella: "Delante de mi padre era una persona y detrás otra, no nos hacía sentir bien, era una madrastra de cuento, no nos hablaba bien y no nos trataba con cariño. Yo creo que no quiere a nadie. Se me ocurren dos personas: soberbia y avaricia".