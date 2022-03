Kiko Rivera se pronuncia 24 horas después del juicio de su madre: "Ya no formo parte de esa familia, pero no deja de ser mi madre"

El hijo de Isabel Pantoja, con el que no tiene relación e incluso llega a decir que ya "no forma parte de esa familia", ha reaccionado a las polémicas imágenes de su madre entrando al juicio por el que podría regresar a la cárcel.

"Ayer fue un día duro. Soy humano, tengo corazón y no fue un momento precisamente bonito. Cuando estamos en caliente y enfadados podemos llegar a decir cosas que realmente no sentimos, así somos los humanos", comienza Kiko Rivera.

Aunque asegura que espera que a su madre "no le suceda nada malo", también se muestra implacable con ella: "Aunque ya es hora de que se ponga en manos de gente que la pueda ayudar y aunque le duela, separarse de quien no le hace bien. La mejor defensa no es atacar y alegrarse del mal ajeno porque puede ponerse en tu contra y eso deberían aprenderlo algunos. Si te equivocas pagas y eso es algo que por suerte o por desgracia para otros es así".

"Yo ya no formo parte de esa familia, pero eso no quita para que ayer fuese un día de mierda. Recuerden que soy humano y aunque no quiera saber nada de ello, no deja de ser mi madre", se despide Kiko Rivera.