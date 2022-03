La historia de Luis Rollán y Matías Ferreira: desde que su romance sale a la luz hasta que se descubre el supuesto montaje

"Hace dos años y medio termino mi relación y a los meses conozco a un chico en Barcelona que yo no sabía quién era ni él quien era yo porque no es España . Tuvimos un rollo, él no tenía ninguna relación, después mantuvimos el contacto, nos volvimos a ver y en agosto es la última vez que nos hemos visto. Trabaja en la televisión en México y en Estados Unidos. Es uruguayo" , así relataba el colaborador su historia con este chico, del que tiempo más tarde se iba a conocer la identidad.

Luis Rollán se mostraba reacio en el plató de 'Secret Story' a revelar muchos más datos de los que ya había contado sobre él, aunque si que dejaba claro que aunque él no vivía en España en ese momento, había estado antes de su entrada a la casa, s iendo "la última persona" a la que vio Luis antes de entrar al programa y que ha su salida no "tenía cuerpo" para encontrarse con él.

Ya en enero de este año, pese a la reticencia del televisivo de mostrar a su 'amante', en 'Viva la vida' se desveló su identidad . Matías Ferreira, uruguayo de 28 años, que ha trabajado como actor , presentador y que vive entre México y EEUU. Algo de lo que Rollán no quiso dar muchos detalles y es que aseguraba que no quería hablar de una relación: "Nos estamos conociendo".

Y ahora, el protagonista ha querido presentarse en el plató de 'Sálvame' para contar su verdad y dejar claro que todo ha sido un montaje entre ellos: "Yo nunca he tenido nada con Luis, no le conozco hace dos años en Barcelona. Le conozco de Instagram y nunca lo vi en mi vida. Es todo mentira, se me revuelve el estomago cuando se me relaciona con él". Así de rotundo se mostró en su intervención, en la que quiso pedir perdón por haber hecho creer a la gente algo que no era.