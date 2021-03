Kiko Hernández se enfrenta en directo a Anabel Pantoja: llama “seta” a su novio y pide ¡ya! su expulsión de ‘Supervivientes’

“Mi único objetivo en mi vida es el Negro a la calle, no se me va de la cabeza, el negro a la calle”, dice Kiko Hernández y es que no para de repetírselo desde que supiera que Omar Sánchez es uno de los concursantes confirmados de ‘Supervivientes 2021’. Es más, apuesta porque se enamore de otra chica y Anabel Pantoja ha intervenido en directo en 'Sálvame' para hacerle frente y, de paso, apoyar a su chico.