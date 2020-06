Anabel Pantoja se derrumba ante el secreto que puede cancelar su boda: "No quiero que por una conversación de m*** se cancele mi felicidad"

Por los comentarios del presentador intuíamos que se trata de una conversación en la que Anabel no habría hablado en buenos términos de su futuro marido, es más, le preguntaba: “¿Tú has dicho que tu novio es un mierda?”

No lo cree pero reconoce que es “malhablada”, que después de una discusión con él se ha podido desahogar con alguien y decir cosas que en realidad no piensa: “No quiero que por esta mierda se cancele mi boda o se cancele mi felicidad por un cajón de mierda y una conversación de mierda”.

Además, ha dejado claro que para ella Omar ha sido su “salvador”, le tiene muy bien valorado y durante el confinamiento se ha dado cuenta de que nunca ha sido tan feliz: “Me he llevado 60 días conviviendo con él por primera vez, hemos tenido altibajos, era una montaña rusa, no sé si me ha pillado alguien por la calle hablando pero me tenía que desahogar”.