Anabel Pantoja ante la última polémica familiar: "Me he quedado muerta"

Sin embargo, Isabel Pantoja sí llamó por teléfono a ‘GH VIP’ para dar ánimos a su sobrina, lo que despierta la polémica. “Mi tía me ha llamado porque lo siente, no por darle a mi prima… ¿Que el mal rollo existe? Sí, pero buscar los tres pies al gato, no”, se ha quejado

“No me voy a meter en cosas de madre e hija”, ha dicho Anabel a la que esta situación le produce “pena ” aunque deja caer: “Estoy un poco cansada, hay cosas peores y este tipo de conflictos a mí me cansa”.

Lo que quizá no se esperaba es que, ante el insulto de Irene Rosales hacia Isa (la llamó "sinvergüenza"), Chabelita haya respondido con un órdago pidiéndole que se preocupe más de su matrimonio que de la relación que ella tiene con su hermano: “No sé qué decirte, me he quedado muerta, paso”. Anabel dice no estar enfadada con su prima pero sí está “cabreada” en general y tiene claro que no mediará entre ellos.