Isabel Pantoja entra en directo para dar un mensaje a su sobrina Anabel: "Eres como mi hija mayor"

Antes de conocer la audiencia del público, las dos nominadas han recibido un mensaje de sus familiares. "Hola cariño mío, escúchame tranquila, en primer lugar quiero felicitaros a las dos, me da muchísima pena que estéis las dos sentadas en ese momento porque sois las dos maravillosas, sabemos lo que es el concurso. Tu para mí es como si fueras mi hija mayor, te cogí desde que te parió tu madre en brazos y no te he soltado nunca, ni tú a mí, se que me quiere con pasión y con pasión te quiero yo, para mí eres mi ganadora porque eres buena niña, quieres a tu madre, a tu familia, a tus amigos, a tus sobrino... a a todo el mundo, eres imprescindible en esa casa. Yo te conozco mejor que nadie. No lo has hecho mal en ningún momento. Eres una Pantoja, con todas las letras. Estamos muy orgullosos de ti", le ha dicho Isabel Pantoja a Anabel.