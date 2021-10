"Mi cuerpo no está para cachondeo, ni para fiesta, tú ya estás casada con Omar, esto lo podemos posponer, esto lo podemos hacer en otra ocasión, no te van a poner impedimentos ni las marcas ni las revistas, te lo pido por favor, aplázalo porque yo no voy a ir a tu boda", le comunica a Anabel Pantoja.

Ante los comentarios lanzados sobre ella y la decisión de su primo de no asistir a la boda, Anabel Pantoja ha querido enviar un escueto pero contundente mensaje a través de sus redes sociales: "Entiendo a Kiko perfectamente, su situación actual y su estado, que no es el mío. Él me pidió perdón por no venir y yo le entendí, me da rabia pero respeto su decisión, al igual que la de Irene. Siempre querré lo mejor para él. Aquí se zanja".