Anabel empieza a reír irónicamente a carcajadas al escuchar que su compañero se jugaba 100.000 euros. Rafa Mora, muy dolido, estalla: " Que yo los tengo, que no soy como tú, que yo los tengo ". Este comentario ha desatado la guerra en plató... Anabel se ha levantado, se ha plantado cara a cara con el colaborador y le recrimina: " ¡Cómo! ¡¿Qué no soy como yo qué?! ¡¿Qué no tengo qué!? ".

Anabel se va del plató por un gesto y un comentario de Rafa sobre su padre

Rafa Mora, mientras veía a su compañera estallar, dice en voz alta: "Pero esta chica, tú no estás bien". Anabel no puede soportar más la presión y continúa estallando mientras sus compañeros ahora sí la sacan de plató: "Yo a tus padres no los menciono, te estás enterando. ¡Que no tengas unas desgracia tú como mi padre y que no la tengan tus padres, te enteras!".