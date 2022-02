Anabel Pantoja se siente más sola y decepcionada que nunca: "Hay gente que me ha sorprendido para mal"

Tras el mensaje de su primo Kiko Rivera, varios colaboradores creen "que la ha utilizado"

Anabel se niega a pensar así, pero reconoce que sí que ha habido gente "que le ha sorprendido para mal"

Jorge Javier se disculpado con ella por su "poca sensibilidad"

Anabel no está pasando su mejor momento. A todos sus problemas personales, se han sumado decepciones. Así lo ha reconocido ella misma en una tarde cargada de emociones.

Después de que su primo Kiko Rivera le mandara un mensaje cariñoso en su aparición desde el balcón, Kiko Matamoros lanzaba una teoría: "Tu primo hace quince días era el ser execrable que pisaba la tierra. Hoy eran todo buenas palabras para ti en público. A mí me ha dado la sensación de que tiene claro que tiene que lavar su imagen, tú has sido un muñequito que le ha venido muy bien para hacerlo".

Anabel se negaba a pensar algo así: "No quiero pensar que sea verdad", decía, "me ha preguntado por papá". Pero se quedaba bastante pensativa al ser el propio Kiko Matamoros, quien siempre apoya a su primo, el que tuviera ese pensamiento.

A la opinión de Matamoros se sumaba la de Canales: "Pienso que Kiko está sometido a muchísima presión y es tanto el cariño y el respeto que siente Anabel por él, que él a veces incluso llega a utilizarla como comodín porque sabe que ella va a estar siempre".

Anabel, decepcionada

Jorge Javier le reconocía que "le daba apuro preguntar por su padre". Ella le explicaba que no le importaba, que siempre estará dispuesta a contestar un mensaje de alguien que se preocupe él. "Yo sé que tú me lo estás preguntando porque me tienes cariño, no para salir aquí y contar lo que te haya dicho", insistía.

Ha sido entonces cuando la colaboradora se ha roto y ha empezado a confesar lo que sentía: "Hay gente que me ha sorprendido para bien y gente que lo ha hecho para mal. Aquí ha habido gente que tampoco me ha preguntado, pero vamos, que tampoco pasa nada. Los que me han tenido que preguntar y los que quiero, me han preguntado", confesaba.

"En un momento en el que me he separado y tengo mi vida patas arriba, en el que no sé dónde vivo, en el que tengo a mi madre lejos, a mi padre enfermo, sí me faltan cosas... Un mensaje, una llamada, un 'aquí estoy'... Ha habido falta de gente que yo esperaba. A veces estás rodeado de personas pero por dentro te sientes sola".

Eso sí, a pesar de la insistencia de sus compañeros, Anabel se ha negado a dar nombres: "Ya no merece la pena".

Jorge Javier se disculpa con Anabel

Tras todo el discurso de Anabel, Jorge ha querido dirigirse a ella para decirle algo: "Yo quiero hacer una reflexión. Quiero entonar el mea culpa. Creo que he tenido poca sensibilidad con ella. Todas esas emociones que vives entiendo que ya forman parte de tu vida y creo que no sufres y claro que sufres", decía.

Anabel le ha respondido explicándole cómo se siente pero dejando claro que la decepción no es por él: "Tú llegas aquí a las cinco de la tarde, presentas, cada vez que hablo me sueltas una pullita. Pero hay una publicidad, y también estoy yo, que me puedes preguntar. Pero no pasa nada, te entiendo perfectamente, cuando me he puesto así no ha sido por ti".