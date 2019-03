Anita Matamoros, tras el perdón público de Alejandra Rubio: "Lo que me importa es lo que hagan en privado"

“Me arrepiento muchísimo”, ha dicho Alejandra Rubio en su canal de Mtmad.es sobre su enfrentamiento con Anita Matamoros, de quien era íntima amiga. Parece que hubo un enfado, Alejandra escuchó a quien no debía y no acudió al 18 cumpleaños de su íntima amiga, lo que supuso un distanciamiento entre ellas. Ahora parece que han acercado posturas, pero las cosas no son como eran y ‘Sálvame’ nos muestra la reacción de Ana que dice tanto de su amiga como de su padre: “Me parece muy bien que se disculpen públicamente pero a mí lo que me importa es lo que hagan en privado”.

“Una persona que me hizo mucho daño a mí, se me cruzó el cable por Anita… nos enfadamos, ella me invitó al cumpleaños y yo, porque la gente me comía la cabeza, le dije que no iba, a ella le sentó muy mal porque hemos sido hermanas pero no tenemos esa relación tan estrecha”, así explica Alejandra Rubio lo que le ha distanciado de Anita Matamoros.