Paz Padilla le ha dado una caja en la que había cosas relacionadas con un 'secreto' suyo y, al ver un ladrillo, Canales ha atado cabos y lo ha vinvulado con un problema inmobiliario grave que tuvo en el pasado y que todavía no ha podido resolver. Así nos hemos enterado de que una expareja le "robó" su casa de Sevilla.

“La persona o el personaje con el que yo estuve después de mi mujer se quedó con mi casa de Sevilla. Yo la puse a su nombre cuando tenía problemas con Hacienda porque mis hijos eran menores y porque estaba muy en el amor en este momento, y no podía tenerla a mi nombre. Más tarde, cuando le pedí que me la devolviera y no lo hizo".