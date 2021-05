Antonio Canales, nuevo colaborador de 'Sálvame': de odiar a la prensa del corazón a trabajar en ella

Antonio Canales, nuevo colaborador del programa

Canales , el primer expulsado de 'Supervivientes', se presentaba en medio del plató de 'Sálvame' como miembro del grupo de diecinueve tertulianos que ya completa el programa. Quién le iba a decir cuando ha recordado las imágenes de su mala relación con la prensa del corazón que iba a terminar trabajando dentro de ella: "¿Eres periodista? ¿De verdad te consideras periodista? ¿Por qué no respetas la intimidad de las personas?", "¿Sabéis que os pasa con los programas esos estúpidos que hacéis? Que estáis confundiendo al personal, tratando mal a nuestro arte y a nuestra cultura", eran algunas de las dedicatorias del artista a varios periodistas.

Canales, sobre 'Sálvame': "Qué maravilla estar aquí"

Canales se ha mostrado muy ilusionado con esta oportunidad, pese a las críticas que ha lanzado en varias ocasiones a la prensa del corazón: "Qué maravilla estar aquí. Lo que me queda que soltar, niño rebelde siempre tiene que haber en casa y donde mejor puedo ir que a mi casa, a la que tantas veces he criticado y tantas veces he visto". El bailaor ha hecho un repaso de su vida en la que asegura que ha tenido "altibajos" y "adversidades" y en la que "ha sido muy envidiado" porque ha tenido una virtud.