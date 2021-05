Laura Fa no es la única: otras colaboradoras de 'Sálvame' que fueron señaladas por sus vecinos traidores

Belén Esteban acabó en los tribunales con Juanjo Ortega, quien llegó a asegurar que la colaboradora tenía una hermana secreta

Lydia Lozano fue señalada por un vecino traidor por sus supuestas fiestas alocadas hasta altas horas de la noche

Anabel Pantoja fue rechazada en Pozo Izquierdo, donde vive con su novio Omar, por ser una "chula prepotente"

Ayer mismo 'Sálvame' lo anunciaba desde el inicio del programa. Hasta la redacción del programa habían llegado unas polémicas declaraciones en las que uno de los colaboradores nos salía muy bien parado. Laura Fa se enfrentaba en directo a las palabras de una mujer anónima que comparte camping con la periodista desde hace años.

Laura lleva desde la infancia veraneando junto a su familia en un camping de Girona, un camping en el que los vecinos no están nada contentos con el comportamiento de la colaboradora del programa de la tarde. Al parecer, y según las palabras de esta vecina de caravana, Laura "es una persona déspota y poco agradable".

Según esta testigo, Laura nunca saluda a los vecinos del alojamiento y no se relaciona con las personas del lugar, ni siquiera con los jóvenes, algo que Laura ha desmentido: "Eso no es verdad, no me lo esperaba, de hecho mis amigas son del camping, de toda la vida".

Sin embargo, la catalana no es la única que se ha enfrentado a las declaraciones de vecinos traidores, ya que antes que ella otras colaboradoras del programa tuvieron que soportar el dedo acusador de los que viven cerca de ellas en el día a día.

Belén Esteban llegó a los tribunales con su vecino traidor

En el año 2010 Belén Esteban protagonizaba un duro enfrentamiento televisivo con Juanjo Ortega, un vecino de la de San Blas con el que hasta aquel momento había tenido buena relación. Juanjo aseguraba en un programa de televisión que Belén tenía una hermana secreta por parte de padre, algo contra lo que la colaboradora no dudaba en querellarse.

Meses después, y tras agrios comentarios sobre las costumbres sociales de Belén, Juanjo perdía la guerra judicial con la Esteban y reculaba aunque seguía atacando duramente a la colaboradora: "No creo que lleguemos a las manos pero cualquier cosa se puede esperar de esta mujer (...) Prefiero ser una mierda a ser Belén Esteban, ella es peor que una mierda (...) Cuando quiera nos sentamos los dos cara a cara, pero con todas las consecuencias".

Jódete, te he vuelto a ganar la sentencia

Belén salía al paso de las declaraciones y se mostraba triunfal en septiembre de ese mismo año. Se hacía pública la sentencia del primer juicio entre Belén Esteban y 'el vecino traidor' en la que se demostraba la inocencia de la colaboradora, que había sido demandada por coacción y amenazas. A la vuelta del verano, Belén anunciaba su segundo triunfo: "Jódete, vecino traidor, te he vuelto a ganar la sentencia".

Pero Juanjo Ortega no fue el único vecino con quien Belén tuvo que verse las caras en los tribunales. La conocida como 'Lady Nenuco', Verónica González, demandaba a Fran, el por entonces marido de la Esteban, por presuntos insultos y agresiones: " A mí esta mujer no me da ninguna pena porque mi marido ha estado tres meses acusado de agresión y ella ha estado cobrando mucho dinero a nuestra costa. Cuando done todo lo que ha ganado a una ONG, entonces, a lo mejor la perdono", declaraba la colaboradora.

Las fiestas privadas de Lydia, en el punto de mira

Si hay alguien que ha soportado en directo las declaraciones de personas anónimas de su entorno esa es Lydia Lozano. La colaboradora de 'Sálvame' vio en 2017 como su seriedad se ponía en entredicho con las palabras de un vecino traidor que aseguraba que la canaria hacía fiestas en su casa hasta altas horas de la noche.

Según su testimonio, Lydia montaba fiestas de tal magnitud que terminaba bailando en el jardín en ropa interior. La colaboradora, atónita, no daba crédito a lo que escuchaba y ponía el grito en el cielo: "En mi vida me he quitado la ropa en una fiesta y me he puesto a bailar ni un tango ni un chuminero ni una polca".

Anabel Pantoja, acusada de "chulesca" en Pozo Izquierdo

Anabel Pantoja ha sido la última colaboradora en enfrentarse a los comentarios de sus vecinos. La sobrinísima vive feliz en Pozo Izquierdo (Gran Canaria) con 'el negro', pero lo que no imaginaba es que allí algunos de sus vecinos no estaban contentos con su llegada a la isla.