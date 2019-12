Antonio David: "Puedo entender que mi hija quiera ayudarme económicamente, y la honra, pero eso no significa que lo acepte"

Se ha apuntado la posibilidad de que Rocío Flores podría negociando con ‘Supervivientes’ y su padre, Antonio David Flores, explica su posición. Cuenta que diversos programas se han puesto en contacto con su hija desde que cumplió la mayoría de edad pero él prefiere que no lo haga: “Se le han hecho ofertas tanto de ‘Gran Hermano’ como de ‘Supervivientes’, ella sí es fan de ‘SV’ y yo no es que me haya negado, ella es independiente, pero le he dado mi opinión y siempre ha sido que no hiciera nada de esto”.