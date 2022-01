Jorge Javier Vázquez cree que Antonio David Flores, a quien apoda 'el penas', tuvo un "cuidado extremo" de que no trascendiera la situación real de su matrimonio cuando Olga Moreno participó en 'Supervivientes'. A su juicio, el exguardia civil ha utilizado a su mujer a nivel económico para mejorar su situación económica y añade: "Está cada vez más solo".

Sin embargo, Jorge Javier Vázquez se mostraba crítico en 'Sálvame' con la actitud de a quien él llama “el penas”: “Está cada vez más solo (…) Se apretó el botón del lloro y no paró y la relación con tía Marta no sabemos cómo va porque ‘El penas’ pernoctó en Madrid pero no pernoctó en le lugar donde moró tía Marta”.