Antonio Pavón tuvo una relación con Marta Riesco que acabó mal: "Ella iba a lo que iba, todo lo hace por interés"

Antonio Pavón asegura haber tenido con Marta Riesco lo que él califica como “un rollo de verano”. Un amor que duró poco en el tiempo y del que no le han quedado buenos recuerdos: no se enamoraron y acusa a Marta de moverse “por el interés”.

La relación, que no fue más allá del verano, no acabó bien y no le deja al torero “ningún buen recuerdo”. Es más, se mostraba convencido de que el tiempo “pone todo en su sitio” y está demostrando que todo lo hace “por interés”.