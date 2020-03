Antonio David Flores, de las lágrimas de su hija preguntando por su madre: "Se me partió el alma, rompí a llorar"

“Se me partió el alma”, ha confesado el colaborador sobre el momento en que su hija se derrumbó: “Rompí a llorar, lo pasé mal y bueno, en definitiva, el hecho de que lleve siete años sin hablar con su madre no significa que no quiera a su madre”. Además, ha recordado que en diferentes ocasiones Rocío ha intentado hablar con su madre y no ha podido.