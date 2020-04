Antonio David Flores, a Sofía Suescun: “A tu novio le tuvieron que echar de ‘Mujeres y hombres’ porque no venía en condiciones a trabajar”

“A ti te largaron de ‘Mujeres y hombres’, te piraste y Kiko te quitó el puesto, entiendo tu resentimiento”, le decía ella pero el aludido no iba a quedarse callado: “Tu novio duró dos días y lo tuvieron que echar porque venía por la mañana de muy malas maneras porque enganchaba los bolos y no venía despejado”.

Esta insinuación molestaba mucho a Sofía que le pedía que no tirara la piedra y escondiera la mano: “Iba con sueño y no estaba a la altura ¿Quieres más anotaciones?” A Sofía no le bastaba y, tras un corte publicitario, anunciaba que tomaría medidas contra Antonio David si no rectificaba.