Kiko Jiménez responde a los ataques de su ex, Gloria Camila: "Dice cuatro palabras y encima se traba, hay que ser más espontánea"

Gloria Camila dedicó a su ex, Francisco Martínez Jiménez, una lista de descalificativos durante su última intervención en ‘Supervivientes’: “Sinvergüenza, aprovechado, mentiroso, desagradecido” y que su madre se ha subido “al carro”.

El motivo de su enfado han sido las declaraciones de Kiko sobre Ana María, su boda con Ortega Cano y su teoría de que su ex y su sobrina, Rocío Flores, están “compinchadas” para “quitarse de en medio” a Ana María.

“Yo también trabajo, me dedico a colaborar, a comentar realities, a trabajar en ‘Mujeres y hombres y viceversa”, le ha recordado Kiko a su exnovia y criticaba su última intervención: “Se estudia un papel en su casa porque no tiene argumentos, dice cuatro palabras y encima se traba, hay que ser más natural, más normal y espontánea”.

Además, no entiende que Ortega le llamara sinvergüenza cuando lo que está haciendo es defender a su mujer de los que él cree son ataques tanto de Antonio David Flores como de su ex: “¿Tú hija qué es? ¿Soy un desagradecido por trabajar donde trabajáis vosotros? Estoy trabajando aquí por mi valía, no por vosotros, vengo aquí y valgo”.