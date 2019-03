Amor Romeira llama a 'Sálvame' y Antonio Tejado abandona el plató

Antonio Tejado cree que se tiene que defender y que no tiene que hacerlo en plató. Amor afirma haber tenido con él un rato de lo más divertido en el baño de una discoteca y tiene un audio que lo demuestra. Al parecer, lo grabó por error, pero Antonio se pregunta si también habla de ello y lo publica por error... Y no es la única polémica, 'Sálvame' le ha gastado una broma a Antonio que no le ha sentado nada bien.

Amor decía estar “cansada de juegos” y de las advertencias legales de Antonio: “Os voy a facilitar mi dirección para que me llegue, lleva con esto desde 2012”. Además, no cree que sea una persona nueva tras su participación en ‘GH DÚO’ como así lo cree él mismo: “Sigue siendo prepotente, altivo y lanzando amenazas”.

Tras su intervención, Tejado ha regresado diciendo que él no advierte sino que se defiende: “Yo me defiendo donde me tengo que defender de cuestiones que no he publicado yo”.