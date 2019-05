Antonio Tejado e Ylenia han roto y tienen versiones distintas de la ruptura

"Sí, hemos roto". Antonio Tejado e Ylenia Padilla llevan 72 horas separados y el colaborador de 'Sálvame' lo ha confirmado en directo después de que una testigo nos mandara imágenes de una discusión de la pareja. Antonio ha explicado que ha habido discusiones, que no funcionan como pareja y que no quiere entrar en detalles, pero lo que Ylenia le ha contado a Belén Esteban es diferente...

Una testigo nos ha mandado las imágenes de una discusión de Antonio Tejado e Ylenia en Sevilla. Cuenta que estaban con unos amigos, que discutieron, ella “lloraba y gritaba”, él se quedaba dentro del local, ella salía, entraba diciendo: “Eres un p… mentiroso, no te creo” y, finalmente, cogía un taxi y se marchaba. Él se quedaba con su amigo tomando algo y, según la testigo, se unieron más tarde dos chicas con quienes estuvieron “muy acaramelados”.

En 'Sálvame', el aludido ha confirmado la ruptura, la discusión… pero niega que las chicas de las que se habla tuvieran nada ni con él ni con su amigo. Ni quiere ni tiene “necesidad” de dar explicaciones, solo cuenta que Ylenia y él han vivido una relación “intensa”, se han visto 24 horas al día y, quizá por ello, la relación se ha quemado: “Hemos tenido discusiones y hemos visto que las cosas no funcionan”. “Nos apreciamos tanto que sabemos que nos va a ir mucho mejor como amigos”, ha añadido el colaborador, que aún se considera amigo de quien ha sido su chica.

Pero Ylenia no entiende cómo está contando Antonio las cosas. Así se lo ha transmitido a Belén Esteban, que nos decía en ‘Sálvame’: “No está de acuerdo en cosas que se están diciendo”. Es más, ha preguntado al colaborador si en algún momento le ha mentido: “Es una mentira que le he podido decir en un momento dado pero no tiene que ver ni con chicas ni con una tercera persona".