Antonio Tejado olvida a Ylenia de fiesta con Alejandro Albalá: "El que nunca me falla"

Del "rollazo' de 'GH DÚO' a continuos encontronazos

Tenían muy buena relación y lo cierto es que tras su paso por la casa de 'GH DÚO', su cariño creció progresivamente. Antonio Tejado no dudó en dedicarle unas palabras muy cariñosas a la de Benidorm en las que se mostraba muy ilusionado con su relación. "Me apetece tenerla cerca, no me va a fallar". Eso decía además de otros muchos detalles que podéis ver en el siguiente vídeo, antes de que sus caminos se separasen definitivamente.