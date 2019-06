Antonio Recio le intenta vender pescado a Belén Esteban para su boda en un chat ficticio WhatsApp

Antonio Recio ha despertado del coma en 'La que se avecina' en el momento más inoportuno posible. ¿Cómo le irá en su vuelta a las andadas? Imaginamos cómo sería su regreso al trabajo y no podemos evitar hacer un crossover telecinquero en toda regla. ¿Y si 'el rancio' intentara venderle pescado a Belén Esteban para su boda con Miguel? Madre mía, la que se avecina... (nunca mejor dicho).

Aviso a navegantes: Esta conversación es completamente ficticia. No ha sucedido pero no se asegura que no pueda llegar a suceder en un futuro: